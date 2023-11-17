Понад 600 окупантів та 29 одиниць техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень, завдав 3 ракетні удари та здійснив 734 артобстріли.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати ворога склали 674 особи.

Також українські бійці знищили 29 одиниць військової техніки, зокрема:

3 танки;

3 ББМ;

7 артсистем;

1 РСЗВ;

9 БПЛА;

5 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки.

Окрім того, було знищено 5 складів боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога. Ще 31 одиницю військової техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

Майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але наші захисники тримають оборону.

За даними ISW, українські війська наступають у Запорізькій області. ЗСУ вдалося відбити декілька позицій, зокрема, просунулися у районі Роботиного.

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.