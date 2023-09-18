Понад 600 окупантів, майже 30 дронів та 7 ракет. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України і наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Зокрема, як відзначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.
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