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Более 600 оккупантов, почти 30 дронов и 7 ракет. Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 18 сентября, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 272 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 артсистем и 27 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 272940 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4623 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед.
  • артиллерийских систем - 6027 (+24) ед.
  • РСЗО - 776 ед.
  • средства ПВО - 525 (+2) ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27) ед.,
  • крылатые ракеты - 1462 (+7) ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8571 (+34) ед.
  • специальная техника – 901 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ 17 сентября освободили от российских оккупантов Клищеевку. Также ВСУ продвинулись на участке Авдеевка - Донецк и восточнее Красногоровки.

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Война в Украине