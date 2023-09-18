Более 600 оккупантов, почти 30 дронов и 7 ракет. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 18 сентября, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 272 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 артсистем и 27 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ 17 сентября освободили от российских оккупантов Клищеевку. Также ВСУ продвинулись на участке Авдеевка - Донецк и восточнее Красногоровки.
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