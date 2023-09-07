Понад 600 окупантів, 37 артсистем та 22 дрони. Генштаб оновив втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ЗСУ успішно просуваються на південь від Бахмута. Також українські військові завдали 18 ударів за допомогою авіації по окупантах. Минулої доби сталося 39 бойових зіткнень.
Зокрема, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ поступово відвойовують позиції на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ просунулися на схід від Невельського в Донецькій області та на захід від Вербового Запорізької області.
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