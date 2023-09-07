Более 600 оккупантов, 37 артсистем и 22 дрона. Генштаб обновил потери России

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 266900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ успешно продвигаются к югу от Бахмута. Также украинские военные нанесли 18 ударов с помощью авиации по оккупантам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
В частности, судя из отчета Института изучения войны, ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. Также ВСУ продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.
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