Понад 600 окупантів, 35 дронів, 21 ББМ и 26 артсистем. Втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 3 серпня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 дронів, 21 ББМ та 26 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Зокрема, ЗСУ просуваються під Бахмутом, а у Кліщіївки йдуть позиційні бої.
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