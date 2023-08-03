Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 3 августа, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за минувшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а у Клещиевки идут позиционные бои.
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