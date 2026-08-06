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Понад 600 азовців у полоні РФ: майже половину засудили за "тероризм"

15:47 06.08.2026 Чт
2 хв
Азовців не обмінюють на "простих" полонених
aimg Валерія Абабіна
Фото: Акція на підтримку військовослужбовців бригади «Азов» (Getty Images)

У полоні РФ утримують понад 600 азовців. Понад 20 - у критичному стані, а майже половину засудили за фіктивними статтями.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це представники "Азову" заявили на пресконференції.

Скільки азовців у полоні

За словами керівника напрямку міжнародних зв'язків з питань військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов" Нестора Барчука, зараз у полоні перебувають понад 600 бійців підрозділу. Понад 20 із них - у критичному стані.

Командир 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" полковник Богдан Грішенков із позивним "Пугач" розповів, що зі згаданих 600 полонених 270 уже засуджені.

"Із 600 військовополонених, які зараз знаходяться в полоні, з них 270 на даний момент засуджені за тероризм по фіктивним статтям", - зазначив він.

Чому їх складно обміняти

Заступник командира бригади з тилу, начальник тилу 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Сергій Єримошин з позивним "Єрмалай" наголосив, що звільнення азовців ускладнене особливим ставленням до них з боку РФ.

"Азовців на простих полонених не міняють", - додав він.

Начальник штабу 1-го корпусу НГУ "Азов" Арсен Дмитрик із позивним "Лемко" підкреслив, що повернення полонених побратимів залишається головним завданням.

"Наша першочергова задача, першочергова задача друга Редіса - дістати наших хлопців. Це колосальна робота", - сказав він.

Нагадаємо, Росія системно засуджує полонених азовців за сфабрикованими справами про "тероризм" - окремі бійці отримують від 5,5 до 22 років колонії суворого режиму. За ці незаконні вироки СБУ вже оголосила підозри російським суддям.

У ГУР пояснювали, що Москва навмисно ускладнює повернення полонених з особливо чутливих категорій, зокрема азовців, і використовує це як інструмент інформаційного тиску.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніАзовці