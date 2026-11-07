Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через нові атаки РФ

Нагадаємо, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою через регулярні ворожі обстріли.

Зокрема, у листопаді російські війська вже неодноразово завдавали ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах області.

Так, ворог атакував безпілотниками Дніпро та Самар, внаслідок чого пожежі охопили приватний сектор та об’єкти інфраструктури.

Крім того, під масованими ударами опинялися й інші регіони України.

Зокрема, як писало РБК-Україна в огляді подій про те, що Рівне, Тернопільщина і Дніпро під ударом, ворожі дрони влучили в енергооб'єкт на заході країни.

В Дніпрі після ударів по підприємству також фіксували постраждалих згідно з даними ДСНС.