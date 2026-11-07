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Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за новых атак РФ

20:45 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: более 60 тысяч жителей Днепра остались без света (Getty Images)

Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Вражеские удары по региону продолжаются, из-за чего часть областного центра обесточена.

Восстановительные работы на объектах энергетики начнутся сразу же, как только это позволит ситуация безопасности.

В связи с массированной атакой в области объявлена воздушная тревога.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах до официального отбоя.

Напомним, что ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за регулярных вражеских обстрелов.

В частности, в ноябре российские войска уже неоднократно наносили удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам области.

Так, враг атаковал беспилотниками Днепр и Самар, в результате чего пожары охватили частный сектор и объекты инфраструктуры.

Кроме того, под массированными ударами оказывались и другие регионы Украины.

В частности, как писало РБК-Украина в обзоре событий о том, что Ровно, Тернопольщина и Днепр под ударом вражеские дроны попали в энергообъект на западе страны.

В Днепре после ударов по предприятию также фиксировали пострадавших согласно данным ГСЧС.

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