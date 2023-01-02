Понад 60 рекордів. Перший день нового року в Україні став аномально теплим

Перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними Центральної геофізичної обсерваторія імені Бориса Срезневського 1 січня в Україні було встановлено 64 метеорологічні рекорди, а саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10° до +20°.
"Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають синоптики, причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси із Африканського континенту, поле високого тиску над більшою частиною Європи і відповідно сонячна погода.
Як повідомлялось, сьогодні, 2 січня, в Україну прийде потепління. У більшості регіонів нашої країни очікується плюсова температура.
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