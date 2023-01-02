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Более 60 рекордов. Первый день нового года в Украине стал аномально теплым

Фото: первый день нового года в Украине стал аномально теплым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки были установлены 64 рекорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда, а именно значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10° до +20°.

"Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, причиной такой погоды стал вынос теплой воздушной массы с Африканского континента, поле высокого давления над большей частью Европы и соответственно солнечная погода.

Как сообщалось, сегодня, 2 января, в Украину придет потепление. В большинстве регионов нашей страны ожидается плюсовая температура.

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