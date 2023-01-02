До України йде потепління: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 2 січня, в Україну прийде потепління. У більшості регіонів нашої країни очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні на всій території України мінлива хмарність. У всіх областях буде суха погода, опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +8 +12,

на заході вночі +3 +6, а вдень +8 +12 градусів,

у східних областях вночі від +3 +6 градусів, вдень +7 +10,

на півдні країни вночі +3 +7, а вдень +9 +11 градусів,

у центральних областях вночі +3 +7 градуси, вдень +9 +12. Погода в Києві Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +4 +6 градусів, а вдень очікується до +10 градусів.