Более 60 рекордов. Первый день нового года в Украине стал аномально теплым

Первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки были установлены 64 рекорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда, а именно значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10° до +20°.

"Такие показатели являются рекордными для всего месяца января за всю историю метеорологических наблюдений", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, причиной такой погоды стал вынос теплой воздушной массы с Африканского континента, поле высокого давления над большей частью Европы и соответственно солнечная погода.