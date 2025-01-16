Понад 60% біженців готові повернутися до України, але є умова

Більшість українських біженців планують повернутися на Батьківщину, після того, як у нашій країні стане безпечно. ООН разом з українським урядом вже працюють над програмами для забезпечення цих людей житлом та роботою.
РБК-Україна повідомляє, що про це під час пресконференції у четвер, 16 січня, розповів верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Він зазначив, що згідно з результатами опитування, 61% українських біженців планують повернутися на Батьківщину, щойно в країні будуть створені безпечні умови. Гранді заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем вранці у четвер, вони визначили, що дуже важливо вже зараз працювати на тим, щоб люди не залишалися біженцям назавжди.
Наразі міжнародні організації спільно з урядом України працюють над питаннями, які сприятимуть поверненню громадян. Зокрема, обговорюється забезпечення житлом і створення нових робочих місць. У рамках співпраці також розглядаються програми підвищення кваліфікації, щоб допомогти людям швидше інтегруватися після повернення.
Нагадаємо, станом на грудень 2024 року, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, у світі зафіксовано 6,814 мільйона українських біженців. З них 6,254 мільйона перебувають у Європі, а 560 тисяч – за її межами.
Також РБК-Україна писало, що українські біженці можуть повернутися додому не лише через економічні чинники, а й через бажання відновити втрачений соціальний статус. За словами наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Олексія Позняка, для багатьох важливими є попередні кар’єрні досягнення, які за кордоном часто неможливо реалізувати. За кордоном переважно пропонують прості роботи, і відчуття втрати соціального статусу стає серйозним психологічним викликом.
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