Понад 60% біженців готові повернутися до України, але є умова

Він зазначив, що згідно з результатами опитування, 61% українських біженців планують повернутися на Батьківщину, щойно в країні будуть створені безпечні умови. Гранді заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем вранці у четвер, вони визначили, що дуже важливо вже зараз працювати на тим, щоб люди не залишалися біженцям назавжди.

Наразі міжнародні організації спільно з урядом України працюють над питаннями, які сприятимуть поверненню громадян. Зокрема, обговорюється забезпечення житлом і створення нових робочих місць. У рамках співпраці також розглядаються програми підвищення кваліфікації, щоб допомогти людям швидше інтегруватися після повернення.