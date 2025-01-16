Более 60% беженцев готовы вернуться в Украину, но есть условие

Большинство украинских беженцев планируют вернуться на Родину, после того, как в нашей стране станет безопасно. ООН вместе с украинским правительством уже работают над программами для обеспечения этих людей жильем и работой.
РБК-Украина сообщает, что об этом во время пресс-конференции в четверг, 16 января, рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Он отметил, что согласно результатам опроса, 61% украинских беженцев планируют вернуться на Родину, как только в стране будут созданы безопасные условия. Гранди заявил, что во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем утром в четверг, они определили, что очень важно уже сейчас работать на тем, чтобы люди не оставались беженцам навсегда.
Сейчас международные организации совместно с правительством Украины работают над вопросами, которые будут способствовать возвращению граждан. В частности, обсуждается обеспечение жильем и создание новых рабочих мест. В рамках сотрудничества также рассматриваются программы повышения квалификации, чтобы помочь людям быстрее интегрироваться после возвращения.
Напомним, по состоянию на декабрь 2024 года, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в мире зафиксировано 6,814 миллиона украинских беженцев. Из них 6,254 миллиона находятся в Европе, а 560 тысяч – за ее пределами.
Также РБК-Украина писало, что украинские беженцы могут вернуться домой не только из-за экономических факторов, но и из-за желания восстановить утраченный социальный статус. По словам научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Алексея Позняка, для многих важны предыдущие карьерные достижения, которые за рубежом часто невозможно реализовать. За рубежом преимущественно предлагают простые работы, и ощущение потери социального статуса становится серьезным психологическим вызовом.
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