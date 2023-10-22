Более 6 тысяч окупантов, 8 вертолетов и три самолета. Потери РФ в Украине за неделю

Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 16 по 22 октября (Getty Images)

За неделю, с 16 по 22 октября, украинские военные ликвидировали 6060 русских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 16-22.10 ориентировочно составили: личного состава 6060 человек ликвидировано,

танков - 133 ед,

боевых бронированных машин - 269 ед,

артиллерийских систем - 166 ед,

РСЗО - 12 ед,

средств ПВО - 2 ед,

самолетов - 3 ед,

вертолетов - 8 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 70,

крылатых ракет – 4,

кораблей /катеров - 0 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 155 ед,

специальной техники - 15. Потери РФ в Украине Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ. В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 615 окупантов и российский РЛС "Зоопарк" стоимостью больше 10 млн долларов.