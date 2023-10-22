Более 6 тысяч окупантов, 8 вертолетов и три самолета. Потери РФ в Украине за неделю
За неделю, с 16 по 22 октября, украинские военные ликвидировали 6060 русских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 16-22.10 ориентировочно составили:
- личного состава 6060 человек ликвидировано,
- танков - 133 ед,
- боевых бронированных машин - 269 ед,
- артиллерийских систем - 166 ед,
- РСЗО - 12 ед,
- средств ПВО - 2 ед,
- самолетов - 3 ед,
- вертолетов - 8 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 70,
- крылатых ракет – 4,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 155 ед,
- специальной техники - 15.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ. В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 615 окупантов и российский РЛС "Зоопарк" стоимостью больше 10 млн долларов.
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