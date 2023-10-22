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Более 6 тысяч окупантов, 8 вертолетов и три самолета. Потери РФ в Украине за неделю

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 15:11
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Более 6 тысяч окупантов, 8 вертолетов и три самолета. Потери РФ в Украине за неделю Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 16 по 22 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 16 по 22 октября, украинские военные ликвидировали 6060 русских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 16-22.10 ориентировочно составили:

  • личного состава 6060 человек ликвидировано,
  • танков - 133 ед,
  • боевых бронированных машин - 269 ед,
  • артиллерийских систем - 166 ед,
  • РСЗО - 12 ед,
  • средств ПВО - 2 ед,
  • самолетов - 3 ед,
  • вертолетов - 8 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 70,
  • крылатых ракет – 4,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 155 ед,
  • специальной техники - 15.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ. В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 615 окупантов и российский РЛС "Зоопарк" стоимостью больше 10 млн долларов.

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