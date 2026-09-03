Понад 5600 гривень щомісяця: ПФУ пояснив, хто може отримувати особливу пенсію

Хто має право на пенсію за особливі заслуги

Йдеться про окрему пенсію, яку призначають відповідно до Закону України номер 1767-III. Право на неї мають, зокрема, борці за незалежність України у двадцятому столітті.

Пенсійний фонд наголошує на важливому нюансі: це не проста надбавка до звичайної пенсії. Це окрема пенсія за особливі заслуги перед державою, яка має власний порядок призначення.

Скільки становить виплата у 2026 році

З першого березня 2026 року розмір пенсії для борців за незалежність України у двадцятому столітті становить пʼять тисяч шістсот шістдесят сім гривень і пʼятдесят одну копійку.

Сума не залишається сталою. Щороку її переглядають з урахуванням коефіцієнта збільшення, тому розмір виплати може зростати.

Які ще виплати отримують пенсіонери в Україні

Тим часом РБК-Україна раніше повідомляло, що пенсіонерам віком від 70 до 80 років в Україні автоматично нараховують вікові компенсаційні доплати.