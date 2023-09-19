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Понад 500 окупантів, 35 артсистем та 15 дронів. Нові дані щодо втрат РФ у війні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 19 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 273460 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4628 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин - 8851 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 6062 (+35) од.,
  • РСЗВ - 778 (+2() од.,
  • засоби ППО - 526 (+1) од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15) од.,
  • крилаті ракети - 1479 (+17) од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од.,
  • спеціальна техніка – 903 (+2).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступати на двох напрямках і відбили більше 10 ворожих атак у районі Мар'їнки. Минулої доби сталося 35 бойових зіткнень. Росія продовжує відправляти на тимчасово окуповані території строковиків. Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

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Війна в Україні