Более 500 оккупантов, 35 артсистем и 15 дронов. Новые данные по потерям РФ в войне

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и отразили более 10 вражеских атак в районе Марьинки. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россия продолжает отправлять на временно оккупированные территории срочников. В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ в ходе успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части оккупантов.
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