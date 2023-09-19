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ЗСУ під час наступу під Бахмутом розбили елітні частини окупантів, - ISW

Вівторок 19 вересня 2023 05:20
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ЗСУ під час наступу під Бахмутом розбили елітні частини окупантів, - ISW Фото: ЗСУ під Бахмутом розбили елітні частини окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча її точна кількість втрат залишається незрозумілою.

Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ українських військ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, швидше за все, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута.

Ключові висновки ISW:

  • Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо серйозної деградації критично важливих елементів російської оборони у західній частині Запорізької області.
  • У ніч з 17 на 18 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками "Шахед" та крилатими ракетами по прибережних та тилових районах України.
  • Повідомляється, що організація, ймовірно, пов'язана з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, несе відповідальність за поширення провоєнної пропаганди та неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору.
  • Російські війська 18 вересня вели наступальні дії під Бахмутом та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та 18 вересня просунулися у Запорізькій області.
  • Деякі російські джерела стверджують, що колишні співробітники ПВК "Вагнера" тісно співпрацюють із Росгвардією, щоб відновити бойові дії в Україні.

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Бахмут ВСУ Контрнаступ ЗСУ
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