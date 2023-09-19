ЗСУ під час наступу під Бахмутом розбили елітні частини окупантів, - ISW

ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча її точна кількість втрат залишається незрозумілою.

Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ українських військ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, швидше за все, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута.

Ключові висновки ISW: