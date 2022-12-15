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Понад 50 прильотів. Росіяни знову обстрілювали Сумську область

Фото: окупанти вкотре обстріляли Сумську область (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

За добу російські війська нанесли 58 ударів по території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Сьогодні, 15 грудня, під обстріл військових РФ потрапили Миропільська і Краснопільська громади Сумської області.

Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Було 43 прильоти. У Миропільській громаді 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл.

Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, росіяни вкотре обстріляли територію Сумської області, зокрема Путивльську громаду.

Раніше ми писали, що внаслідок обстрілів російських військових було пошкоджено пожежну частину у Сумській області.

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Сумська областьВійна Росії проти України