Понад 50 "прильотів". Окупанти знову обстріляли північний кордон України

У неділю, 7 травня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Загалом зафіксовано понад 50 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, близько 10:20 окупанти випустили з гелікоптера некеровану авіаційну ракету (НАР) у районі н.п. Костобоброва. При цьому аналогічний обстріл стався населеного пункту Леонівка.

Крім цього, близько 10:15 противник випустив керовану коректовану авіаційну бомбу (КАБ) з російського літака Су-35 по н.п. Заріччя.



При цьому в період з 10:40 до 11:10 росіяни обстріляли з міномета 82 мм район населеного пункту Блешня.

Також з 11:25 до 11:45 ворог завдав ударів зі ствольної артилерії в районі н.п. Середина Буда.

У період з 13:45 до 14:16 війська РФ обстріляли із САУ район н.п. Бачівськ.

А з 14:49 до 15:30 зі ствольної артилерії окупанти обстрілювали район н.п. Зноб Новгородське.

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, напередодні окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.