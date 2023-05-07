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Понад 50 "прильотів". Окупанти знову обстріляли північний кордон України

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Неділя 07 травня 2023 16:48
Понад 50 "прильотів". Окупанти знову обстріляли північний кордон України Фото: Окупанти знову обстріляли північний кордон України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 7 травня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Загалом зафіксовано понад 50 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, близько 10:20 окупанти випустили з гелікоптера некеровану авіаційну ракету (НАР) у районі н.п. Костобоброва. При цьому аналогічний обстріл стався населеного пункту Леонівка.

Крім цього, близько 10:15 противник випустив керовану коректовану авіаційну бомбу (КАБ) з російського літака Су-35 по н.п. Заріччя.

При цьому в період з 10:40 до 11:10 росіяни обстріляли з міномета 82 мм район населеного пункту Блешня.

Також з 11:25 до 11:45 ворог завдав ударів зі ствольної артилерії в районі н.п. Середина Буда.

У період з 13:45 до 14:16 війська РФ обстріляли із САУ район н.п. Бачівськ.

А з 14:49 до 15:30 зі ствольної артилерії окупанти обстрілювали район н.п. Зноб Новгородське.

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, напередодні окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.

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