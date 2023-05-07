ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 50 "прилетов". Оккупанты вновь обстреляли северную границу Украины

Новина українською →
Воскресенье 07 мая 2023 16:48
Более 50 "прилетов". Оккупанты вновь обстреляли северную границу Украины Фото: Оккупанты вновь обстреляли северную границу Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска вновь обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Всего зафиксировано более 50 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, около 10:20 оккупанты выпустили из вертолета неуправляемую авиационную ракету (НАР) в районе н.п. Костобобров. При этом аналогичный обстрел произошел населенного пункта Леоновка.

Помимо этого около 10:15 противник выпустил управляемую корректируемую авиационную бомбу (КАБ) с российского самолета Су-35 по н.п. Заречье.

При этом в период с 10:40 до 11:10 россияне обстреляли из миномета 82 мм район населенного пункта Блешня.

Также с 11:25 до 11:45 враг нанес удары из ствольной артиллерии в районе н.п. Середина Буда.

В период с 13:45 до 14:16 войска РФ обстреляли из САУ район н.п. Бачевск.

А с 14:49 до 15:30 из ствольной артиллерии оккупанты обстреливали район н.п. Зноб Новгородское.

Во всех случая информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область. В результате были повреждены частные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой