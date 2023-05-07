Более 50 "прилетов". Оккупанты вновь обстреляли северную границу Украины

В воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска вновь обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Всего зафиксировано более 50 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, около 10:20 оккупанты выпустили из вертолета неуправляемую авиационную ракету (НАР) в районе н.п. Костобобров. При этом аналогичный обстрел произошел населенного пункта Леоновка.

Помимо этого около 10:15 противник выпустил управляемую корректируемую авиационную бомбу (КАБ) с российского самолета Су-35 по н.п. Заречье.



При этом в период с 10:40 до 11:10 россияне обстреляли из миномета 82 мм район населенного пункта Блешня.

Также с 11:25 до 11:45 враг нанес удары из ствольной артиллерии в районе н.п. Середина Буда.

В период с 13:45 до 14:16 войска РФ обстреляли из САУ район н.п. Бачевск.

А с 14:49 до 15:30 из ствольной артиллерии оккупанты обстреливали район н.п. Зноб Новгородское.

Во всех случая информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область. В результате были повреждены частные дома.

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