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Окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки

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Сумська область, П'ятниця 05 травня 2023 21:31
Окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки Фото: росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 травня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.

З території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера на Зноб-Новгородську громаду. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Інші громади окупанти атакували за допомогою мінометної зброї. Зокрема:

  • Юнаківська громада - 13 вибухів;
  • Новослобідська громада - 3 міни скинули на територію громади;
  • Есманська громада - 5 вибухів;
  • Великописарівська громада - 4 вибухи;
  • Шалигинська громада - 3.

Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 33 вибухи.

Нагадаємо, вчора російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.

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