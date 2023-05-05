Окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.

З території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера на Зноб-Новгородську громаду. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Інші громади окупанти атакували за допомогою мінометної зброї. Зокрема:

Юнаківська громада - 13 вибухів;

- 13 вибухів; Новослобідська громада - 3 міни скинули на територію громади;

- 3 міни скинули на територію громади; Есманська громада - 5 вибухів;

- 5 вибухів; Великописарівська громада - 4 вибухи;

- 4 вибухи; Шалигинська громада - 3.

Загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 33 вибухи.

Нагадаємо, вчора російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.

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