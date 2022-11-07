Более 50 обстрелов в сутки. С утра оккупанты обстреливают Запорожскую область, есть жертва

С 7 утра понедельника, 7 ноября, российские оккупанты начали обстреливать с. Кустовое Запорожского района. За сутки Россия осуществила 52 обстрела региона, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных бесчеловечностей", - написал он.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки они не останавливались и терроризировали все ту же Запорожскую область.

"Было зафиксировано 52 обстрела. 1 человек погиб. Мои соболезнования родным и близким, - добавил он. - Террористы также разрушили 16 объектов гражданской инфраструктуры".