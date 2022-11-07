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Более 50 обстрелов в сутки. С утра оккупанты обстреливают Запорожскую область, есть жертва

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Запорожье , Понедельник 07 ноября 2022 09:29
Более 50 обстрелов в сутки. С утра оккупанты обстреливают Запорожскую область, есть жертва Фото: с утра оккупанты обстреливают Запорожскую область (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С 7 утра понедельника, 7 ноября, российские оккупанты начали обстреливать с. Кустовое Запорожского района. За сутки Россия осуществила 52 обстрела региона, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных бесчеловечностей", - написал он.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки они не останавливались и терроризировали все ту же Запорожскую область.

"Было зафиксировано 52 обстрела. 1 человек погиб. Мои соболезнования родным и близким, - добавил он. - Террористы также разрушили 16 объектов гражданской инфраструктуры".

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 6 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, попали в жилой квартал. Известно об одном погибшем.

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Запорожье Обстріл Запорожская область
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