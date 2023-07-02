Понад 5 тисяч окупантів. У Міноборони розповіли про втрати росіян за тиждень

За цей тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому було знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка в Telegram .

Так, в період з 26 червня по 02 липня Силами оборони України знищено близько 5030 осіб особового складу противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

22 танки;

82 бойових броньованих машини;

154 артилерійських систем;

13 РСЗВ;

5 установок ППО;

81 одиниця автотехніки;

31 одиниця спецтехніки.

Окрім цього українські захисники збили один літак, дві ворожих ракети та 85 безпілотників.

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

Лиманському,

Бахмутському;

Мар’їнському напрямках,

Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень.

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