Понад 5 тисяч окупантів. У Міноборони розповіли про втрати росіян за тиждень
За цей тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому було знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка в Telegram.
Так, в період з 26 червня по 02 липня Силами оборони України знищено близько 5030 осіб особового складу противника.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 22 танки;
- 82 бойових броньованих машини;
- 154 артилерійських систем;
- 13 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 81 одиниця автотехніки;
- 31 одиниця спецтехніки.
Окрім цього українські захисники збили один літак, дві ворожих ракети та 85 безпілотників.
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Лиманському,
- Бахмутському;
- Мар’їнському напрямках,
Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень.
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