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Более 5 тысяч оккупантов. В Минобороны рассказали о потерях россиян за неделю

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Воскресенье 02 июля 2023 16:29
Более 5 тысяч оккупантов. В Минобороны рассказали о потерях россиян за неделю Фото: В Минобороны рассказали о потерях россиян за неделю (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За эту неделю российские оккупационные войска потеряли более 5 тысяч оккупантов. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка в Telegram .

Так, в период с 26 июня по 02 июля Силами обороны Украины уничтожено около 5030 человек личного состава противника.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 22 танка;
  • 82 боевых бронированных машины;
  • 154 артиллерийских систем;
  • 13 РСЗО;
  • 5 установок ПВО;
  • 81 единица автотехники;
  • 31 единица спецтехники.

Кроме этого украинские защитники сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 беспилотников.

Более 5 тысяч оккупантов. В Минобороны рассказали о потерях россиян за неделю

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Лиманском,
  • Бахмутскому;
  • Марьинском направлениях,

За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

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