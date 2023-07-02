Более 5 тысяч оккупантов. В Минобороны рассказали о потерях россиян за неделю
За эту неделю российские оккупационные войска потеряли более 5 тысяч оккупантов. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка в Telegram .
Так, в период с 26 июня по 02 июля Силами обороны Украины уничтожено около 5030 человек личного состава противника.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 22 танка;
- 82 боевых бронированных машины;
- 154 артиллерийских систем;
- 13 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 81 единица автотехники;
- 31 единица спецтехники.
Кроме этого украинские защитники сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 беспилотников.
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Лиманском,
- Бахмутскому;
- Марьинском направлениях,
За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.
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