Понад 4100 окупантів та 107 артсистем. ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень

Сили оборони України минулого тижня знищили 4150 російських окупантів. Окрім цього українським військовим вдалося знищити 107 артилерійських систем.
Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
“За тиждень з 7 по 13 серпня Силами оборони України знищено близько 4150 осіб особового складу противника”, - зазначив він.
За словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російської армії.
Так, за тиждень російські військові втратили:
Окрім цього, українські захисники збили два гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА.
Ситуація на фронті
За даними Інституту вивчення війни, українські воїни продовжують вести контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Тим часом росіяни жаліються на те, що їм довелось залишили свої позиції в Урожайному.
Зокрема ISW стверджує, що військовим вдалось зберегти свою присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак експерти поки що не вважають ці позиції плацдармом.
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