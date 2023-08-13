Более 4100 оккупантов и 107 артсистем. ВСУ подсчитали потери россиян за прошедшую неделю

"За неделю с 7 по 13 августа Силами обороны Украины уничтожено около 4150 человек личного состава противника", - отметил он.

По словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российской армии.

Так, за неделю российские военные потеряли:

61 танк,

73 боевых бронированных машины,

107 артиллерийских систем,

восемь РСЗО,

11 установок ПВО,

102 единицы автотехники,

26 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники сбили два вертолета, 20 вражеских ракет и 78 БПЛА.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, украинские воины продолжают вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Между тем, россияне жалуются на то, что им пришлось оставить свои позиции в Урожайном.

В частности, ISW утверждает, что военным удалось сохранить свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако эксперты пока не считают эти позиции плацдармом.

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