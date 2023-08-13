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Понад 4100 окупантів та 107 артсистем. ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень

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Неділя 13 серпня 2023 17:29
Понад 4100 окупантів та 107 артсистем. ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень Фото: ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони України минулого тижня знищили 4150 російських окупантів. Окрім цього українським військовим вдалося знищити 107 артилерійських систем.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

“За тиждень з 7 по 13 серпня Силами оборони України знищено близько 4150 осіб особового складу противника”, - зазначив він.

За словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російської армії.

Так, за тиждень російські військові втратили:

  • 61 танк,
  • 73 бойових броньованих машини,
  • 107 артилерійських систем,
  • вісім РСЗВ,
  • 11 установок ППО,
  • 102 одиниці автотехніки,
  • 26 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники збили два гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни, українські воїни продовжують вести контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Тим часом росіяни жаліються на те, що їм довелось залишили свої позиції в Урожайному.

Зокрема ISW стверджує, що військовим вдалось зберегти свою присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак експерти поки що не вважають ці позиції плацдармом.

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