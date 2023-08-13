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Более 4100 оккупантов и 107 артсистем. ВСУ подсчитали потери россиян за прошедшую неделю

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Воскресенье 13 августа 2023 17:29
Более 4100 оккупантов и 107 артсистем. ВСУ подсчитали потери россиян за прошедшую неделю Фото: ВСУ подсчитали потери россиян за прошлую неделю (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожили 4150 российских оккупантов. Кроме этого украинским военным удалось уничтожить 107 артиллерийских систем.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"За неделю с 7 по 13 августа Силами обороны Украины уничтожено около 4150 человек личного состава противника", - отметил он.

По словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российской армии.

Так, за неделю российские военные потеряли:

  • 61 танк,
  • 73 боевых бронированных машины,
  • 107 артиллерийских систем,
  • восемь РСЗО,
  • 11 установок ПВО,
  • 102 единицы автотехники,
  • 26 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники сбили два вертолета, 20 вражеских ракет и 78 БПЛА.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, украинские воины продолжают вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Между тем, россияне жалуются на то, что им пришлось оставить свои позиции в Урожайном.

В частности, ISW утверждает, что военным удалось сохранить свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако эксперты пока не считают эти позиции плацдармом.

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