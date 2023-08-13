Более 4100 оккупантов и 107 артсистем. ВСУ подсчитали потери россиян за прошедшую неделю
Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожили 4150 российских оккупантов. Кроме этого украинским военным удалось уничтожить 107 артиллерийских систем.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"За неделю с 7 по 13 августа Силами обороны Украины уничтожено около 4150 человек личного состава противника", - отметил он.
По словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российской армии.
Так, за неделю российские военные потеряли:
- 61 танк,
- 73 боевых бронированных машины,
- 107 артиллерийских систем,
- восемь РСЗО,
- 11 установок ПВО,
- 102 единицы автотехники,
- 26 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники сбили два вертолета, 20 вражеских ракет и 78 БПЛА.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны, украинские воины продолжают вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Между тем, россияне жалуются на то, что им пришлось оставить свои позиции в Урожайном.
В частности, ISW утверждает, что военным удалось сохранить свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако эксперты пока не считают эти позиции плацдармом.
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