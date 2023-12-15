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Более 400 оккупантов и 23 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Украина, Пятница 15 декабря 2023 09:15
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Более 400 оккупантов и 23 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении российские войска нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери врага составили 414 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 23 единицы военной техники, в том числе:

  • 1 танк;
  • 10 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 3 ПТРК;
  • 1 БПЛА;
  • 4 автомобиля;
  • 2 единицы спецтехники;
  • 2 склада боеприпасов.

Кроме того, еще 20 единиц техники врага повреждены.

Ситуация на фронте

Согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили суммарно 45 российских атак на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 15 декабря, составляют 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

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