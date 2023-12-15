Более 400 оккупантов и 23 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки
За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В общей сложности, на Таврическом направлении российские войска нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Так, Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.
На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Потери врага
Общие потери врага составили 414 человек.
Также украинские бойцы уничтожили 23 единицы военной техники, в том числе:
- 1 танк;
- 10 ББМ;
- 2 артсистемы;
- 3 ПТРК;
- 1 БПЛА;
- 4 автомобиля;
- 2 единицы спецтехники;
- 2 склада боеприпасов.
Кроме того, еще 20 единиц техники врага повреждены.
Ситуация на фронте
Согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили суммарно 45 российских атак на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 15 декабря, составляют 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.
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