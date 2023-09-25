Понад 400 окупантів на майже 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 вересня, склали 420 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 артсистем та 7 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок понеділка, 25 вересня, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботино Запорізької області і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. Минулої доби сталося понад 32 бойові сутички.
Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою, у свою чергу, загарбники використовували затишшя на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб відновити свою оборону.