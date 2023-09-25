Более 400 окупантов почти на 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 276270 (+420) человек ликвидировано,

танков ‒ 4667 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 8927 (+13) ед.

артиллерийских систем - 6260 (+27) ед.

РСЗО - 791 (+2) ед.

средства ПВО - 533 (+2) ед.

самолетов – 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7) ед.,

крылатые ракеты - 1518 ед.

корабли/катера - 20 ед.,

подводные лодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8746 (+12) ед.

специальная техника – 918 (+4).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро понедельника, 25 сентября, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ заставили россиян отступить под Клищеевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы возобновить свою оборону.