Более 400 окупантов почти на 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 25 сентября, составили 420 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 артсистем и 7 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро понедельника, 25 сентября, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.
В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ заставили россиян отступить под Клищеевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы возобновить свою оборону.
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