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Понад 400 окупантів на майже 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 09:25
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Понад 400 окупантів на майже 30 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 вересня, склали 420 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 артсистем та 7 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 276270 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4667 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин - 8927 (+13) од.,
  • артилерійських систем - 6260 (+27) од.,
  • РСЗВ - 7791 (+2) од.,
  • засоби ППО - 533 (+2) од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7) од.,
  • крилаті ракети - 1518 од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од.,
  • спеціальна техніка – 918 (+4).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок понеділка, 25 вересня, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботино Запорізької області і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. Минулої доби сталося понад 32 бойові сутички.

Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою, у свою чергу, загарбники використовували затишшя на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб відновити свою оборону.

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