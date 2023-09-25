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Более 400 окупантов почти на 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 09:25
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Более 400 окупантов почти на 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 25 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 25 сентября, составили 420 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 артсистем и 7 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 276270 (+420) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4667 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 8927 (+13) ед.
  • артиллерийских систем - 6260 (+27) ед.
  • РСЗО - 791 (+2) ед.
  • средства ПВО - 533 (+2) ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7) ед.,
  • крылатые ракеты - 1518 ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8746 (+12) ед.
  • специальная техника – 918 (+4).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро понедельника, 25 сентября, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ заставили россиян отступить под Клищеевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы возобновить свою оборону.

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