Понад 40 вибухів, пожежі і касетні снаряди: все про масований удар по Кременчуку

Росія другий тиждень поспіль масовано б'є по Кременчуку Полтавської області. Вночі 21 червня місто знову зазнало комбінованого удару.
РБК-Україна розповідає, що відомо про масований обстріл Кременчука.
Після опівночі 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів у низці областей, зокрема і в Полтавській області. За повідомленням місцевих ЗМІ, перші вибухи у Кременчуці було чутно близько 00:30.
Після цього вибухи не припинилися. Станом на 02:00 місцеві жителі нарахували не менше 40 вибухів. Росіяни також атакували Кременчук ракетами різних типів.
Повітряні сили доповіли, що загалом росіяни цієї ночі випустили по Україні 272 дрони та 8 ракет, а саме:
Сили ППО знешкодили 252 дрони (140- збили, 112 - локаційно втрачено), три "Іскандери" (1 - локаційно втрачений), один "Кинджал" (1 - локаційно втрачений) та один "Калібр" (1 - локаційно втрачений).
Як зазначають військові, основний напрямок удару ворога - Кременчук, зафіксовано влучання у місті.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.
Місцеві ЗМІ ще вночі писали про потужні пожежі у Кременчуці, а зранку - про запах диму.
За даними ДСНС та Полтавської ОВА, одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Фото: ДСНС показала наслідки удару по Кременчуку (t.me/dsns_telegram)
Мер міста Кременчук Віталій Малецький уточнив, що також постраждали житлові квартали міста. За його словами, пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки (здебільшого вибиті вікна), а також автомобілі.
Фото: пошкодження будинків у Кременчуці (kg.ua)
Поліція повідомила, що росіяни вночі застосували для обстрілу боєприпаси з касетними елементами.
"Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини", - йдеться у повідомленні.
Небезпечні елементи мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.
Фото: у Кременчуці виявили касетні боєприпаси (t.me/police_polt_obl)
Жителям Кременчуцького району заборонили наближатися до касетних снарядів, переміщати їх чи переносити. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно негайно телефонувати до поліції за номером 102 або звертатися до ДСНС.
Минулого тижня, 15 червня, Кременчук уже опинився під масованим обстрілом ворога.
Місцеві ЗМІ тоді назвали атаку однією з найпотужніших на місто за весь час повномасштабної війни.
За словами голови Полтавської ОВА, удари були завдані по об'єктах енергетичної та аграрної інфраструктури Кременчуцької громади. Внаслідок атаки також постраждали приватний будинок, легковий автомобіль і лінія електропередач.
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