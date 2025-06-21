Более 40 взрывов, пожары и кассетные снаряды: все о массированном ударе по Кременчугу

Комбинированный удар

После полуночи 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов в ряде областей, в том числе и в Полтавской области. По сообщению местных СМИ, первые взрывы в Кременчуге были слышны около 00:30.

После этого взрывы не прекратились. По состоянию на 02:00 местные жители насчитали не меньше 40 взрывов. Россияне также атаковали Кременчуг ракетами различных типов.

Воздушные силы доложили, что в целом россияне этой ночью выпустили по Украине 272 дрона и 8 ракет, а именно:

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Силы ПВО обезвредили 252 дрона (140- сбили, 112 - локально потеряно), три "Искандера" (1 - локально потерян), один "Кинжал" (1 - локально потерян) и один "Калибр" (1 - локально потерян).

Как отмечают военные, основное направление удара врага - Кременчуг, зафиксировано попадания в городе.

Последствия атаки

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Местные СМИ еще ночью писали о мощных пожарах в Кременчуге, а утром - о запахе дыма.

По данным ГСЧС и Полтавской ОВА, один человек получил травмы средней тяжести.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Кременчугу (t.me/dsns_telegram)

Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий уточнил, что также пострадали жилые кварталы города. По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома (в основном выбиты окна), а также автомобили.

Фото: повреждения домов в Кременчуге (kg.ua)

Опасные боеприпасы

Полиция сообщила, что россияне ночью применили для обстрела боеприпасы с кассетными элементами.

"После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека", - говорится в сообщении.

Опасные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.

Фото: в Кременчуге обнаружили кассетные боеприпасы (t.me/police_polt_obl)

Жителям Кременчугского района запретили приближаться к кассетным снарядам, перемещать их или переносить. В случае обнаружения подозрительного предмета нужно немедленно звонить в полицию по номеру 102 или обращаться в ГСЧС.