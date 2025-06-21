Более 40 взрывов, пожары и кассетные снаряды: все о массированном ударе по Кременчугу

Россия вторую неделю подряд массированно бьет по Кременчугу Полтавской области. Ночью 21 июня город снова подвергся комбинированному удару.
РБК-Украина рассказывает, что известно о массированном обстреле Кременчуга.
После полуночи 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов в ряде областей, в том числе и в Полтавской области. По сообщению местных СМИ, первые взрывы в Кременчуге были слышны около 00:30.
После этого взрывы не прекратились. По состоянию на 02:00 местные жители насчитали не меньше 40 взрывов. Россияне также атаковали Кременчуг ракетами различных типов.
Воздушные силы доложили, что в целом россияне этой ночью выпустили по Украине 272 дрона и 8 ракет, а именно:
Силы ПВО обезвредили 252 дрона (140- сбили, 112 - локально потеряно), три "Искандера" (1 - локально потерян), один "Кинжал" (1 - локально потерян) и один "Калибр" (1 - локально потерян).
Как отмечают военные, основное направление удара врага - Кременчуг, зафиксировано попадания в городе.
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
Местные СМИ еще ночью писали о мощных пожарах в Кременчуге, а утром - о запахе дыма.
По данным ГСЧС и Полтавской ОВА, один человек получил травмы средней тяжести.
Фото: ГСЧС показала последствия удара по Кременчугу (t.me/dsns_telegram)
Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий уточнил, что также пострадали жилые кварталы города. По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома (в основном выбиты окна), а также автомобили.
Фото: повреждения домов в Кременчуге (kg.ua)
Полиция сообщила, что россияне ночью применили для обстрела боеприпасы с кассетными элементами.
"После ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека", - говорится в сообщении.
Опасные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.
Фото: в Кременчуге обнаружили кассетные боеприпасы (t.me/police_polt_obl)
Жителям Кременчугского района запретили приближаться к кассетным снарядам, перемещать их или переносить. В случае обнаружения подозрительного предмета нужно немедленно звонить в полицию по номеру 102 или обращаться в ГСЧС.
На прошлой неделе, 15 июня, Кременчуг уже оказался под массированным обстрелом врага.
Местные СМИ тогда назвали атаку одной из самых мощных на город за все время полномасштабной войны.
По словам главы Полтавской ОВА, удары были нанесены по объектам энергетической и аграрной инфраструктуры Кременчугской общины. В результате атаки также пострадали частный дом, легковой автомобиль и линия электропередач.
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