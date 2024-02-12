Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. З початку повномаштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовслужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ в Facebook.
Так, втрати російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення складають:
За даниим Інституту вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої в районі Авдіївки, під Роботиним та на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Російські загарбники намагаються просунутися під Бахмутом, а Сили оборони України мали певний успіх на лівому березі Херсонської області.
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