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Более 40 дронов и 790 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личный состав - около 395 990 (+790) чел,
  • танков - 6416 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин - 11977 (+21) единиц,
  • артиллерийских систем - 9481 (+6) единица,
  • РСЗО - 981 (+0) единиц,
  • средства ПВО - 666 (+0) единиц,
  • самолетов - 332 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7302 (+45),
  • крылатые ракеты - 1882 (+1),
  • корабли /катера - 24 (+0) единицы,
  • подводные лодки - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7) единиц,
  • специальная техника - 1514 (+1).

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои в районе Авдеевки, под Работиным и на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские захватчики пытаются продвинуться под Бахмутом, а Силы обороны Украины имели успех на левом берегу Херсонской области.

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