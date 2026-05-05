Понад 4 млн балів: AnTuTu визначив найпотужніший смартфон квітня

Бенчмарк AnTuTu оприлюднив свіжий рейтинг продуктивності флагманських Android-смартфонів за квітень 2026 року. Результати тестування продемонстрували тотальне домінування одного чипсета.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на AnTuTu.
Першу сходинку посів новий флагман iQoo 15 Ultra, який очолив чарт із результатом 4 126 940 балів. Слідом за ним з мінімальним відривом йдуть базовий iQoo 15 та ігровий Red Magic 11 Pro+.
Усі три смартфони-лідери працюють на базі новітнього процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm.Загалом же дев'ять із десяти найпотужніших смартфонів світу оснащені саме цим чипом.
Єдиним пристроєм у списку без процесора Snapdragon став OnePlus Ace 6 Ultra. Він посів шосте місце завдяки чипсету MediaTek Dimensity 9500. Також до десятки лідерів увійшли моделі від Realme, Oppo, Honor та Vivo.
Для забезпечення об’єктивності результатів команда бенчмарка використовує сувору методологію оцінювання. Примітно, що бали у рейтингу - не поодинокі рекорди, а середній показник усіх тестів конкретної моделі за місяць.
Як зазначають експерти, це дає користувачам "більш реалістичне уявлення про продуктивність, ніж "кращі" результати на скриншотах у мережі".
Основні правила відбору пристроїв:
Кількість тестів: модель потрапляє до списку лише за наявності мінімум 1000 дійсних результатів за місяць;
Конфігурація: у списку відображаються версії з найбільшим обсягом пам'яті, які набрали достатньо балів для статистики;
Зовнішні фактори: на підсумковий результат окремого телефону впливають температура пристрою, завантаженість системи та версія прошивки;
Версії бенчмарка: бали з різних версій програми (наприклад, V10 та V11) порівнювати не можна через різні системи оцінювання.
Дані для цього рейтингу зібрані на ринку Китаю в період з 1 по 30 квітня 2026 року. Окрім смартфонів, AnTuTu визначив і найпродуктивніший планшет - ним став Vivo Pad 6 Pro, який зайняв першу позицію у своїй категорії.