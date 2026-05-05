Понад 4 млн балів: AnTuTu визначив найпотужніший смартфон квітня

Хто став лідером рейтингу

Першу сходинку посів новий флагман iQoo 15 Ultra, який очолив чарт із результатом 4 126 940 балів. Слідом за ним з мінімальним відривом йдуть базовий iQoo 15 та ігровий Red Magic 11 Pro+.

Усі три смартфони-лідери працюють на базі новітнього процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm.Загалом же дев'ять із десяти найпотужніших смартфонів світу оснащені саме цим чипом.

Єдиним пристроєм у списку без процесора Snapdragon став OnePlus Ace 6 Ultra. Він посів шосте місце завдяки чипсету MediaTek Dimensity 9500. Також до десятки лідерів увійшли моделі від Realme, Oppo, Honor та Vivo.

Рейтинг продуктивності флагманських Android-пристроїв AnTuTu за квітень 2026 року (скриншот: AnTuTu)

Як AnTuTu формує рейтинги?

Для забезпечення об’єктивності результатів команда бенчмарка використовує сувору методологію оцінювання. Примітно, що бали у рейтингу - не поодинокі рекорди, а середній показник усіх тестів конкретної моделі за місяць.

Як зазначають експерти, це дає користувачам "більш реалістичне уявлення про продуктивність, ніж "кращі" результати на скриншотах у мережі".

Основні правила відбору пристроїв:

Кількість тестів: модель потрапляє до списку лише за наявності мінімум 1000 дійсних результатів за місяць;

Конфігурація: у списку відображаються версії з найбільшим обсягом пам'яті, які набрали достатньо балів для статистики;

Зовнішні фактори: на підсумковий результат окремого телефону впливають температура пристрою, завантаженість системи та версія прошивки;

Версії бенчмарка: бали з різних версій програми (наприклад, V10 та V11) порівнювати не можна через різні системи оцінювання.

Дані для цього рейтингу зібрані на ринку Китаю в період з 1 по 30 квітня 2026 року. Окрім смартфонів, AnTuTu визначив і найпродуктивніший планшет - ним став Vivo Pad 6 Pro, який зайняв першу позицію у своїй категорії.