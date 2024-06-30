Более 33 тысяч солдат и почти 60 средств ПВО: Генштаб озвучил потери россиян в июне
Фото: россияне потеряли рекордное количество единиц техники в июне (Getty Images)
В июне российские захватчики потеряли рекордное количество личного состава, танков, боевых бронированных машин и автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По итогам первого месяца лета потери агрессора составили:
- 33 713 оккупантов;
- 352 танка;
- 589 боевых бронированных машин (ББМ);
- 1393 артиллерийские системы;
- 22 единицы реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- 58 средств противовоздушной обороны (ПВО);
- 3 самолета;
- 997 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
- 1758 единиц автомобильной техники;
- 284 единиц специальной техники.
Актуальная ситуация на фронте
С начала суток 30 июня на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Силы обороны активно разрушают планы врага.
Россияне атакуют в направлении Торецка, но ситуация под контролем ВСУ.
По состоянию на утро воскресенья Вооруженные силы уничтожили 1140 захватчиков и 53 артсистемы.
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