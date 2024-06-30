Более 33 тысяч солдат и почти 60 средств ПВО: Генштаб озвучил потери россиян в июне

В июне российские захватчики потеряли рекордное количество личного состава, танков, боевых бронированных машин и автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Актуальная ситуация на фронте

С начала суток 30 июня на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Силы обороны активно разрушают планы врага.

Россияне атакуют в направлении Торецка, но ситуация под контролем ВСУ.

По состоянию на утро воскресенья Вооруженные силы уничтожили 1140 захватчиков и 53 артсистемы.

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