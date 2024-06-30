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Более 33 тысяч солдат и почти 60 средств ПВО: Генштаб озвучил потери россиян в июне

Воскресенье 30 июня 2024 23:57
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Более 33 тысяч солдат и почти 60 средств ПВО: Генштаб озвучил потери россиян в июне Фото: россияне потеряли рекордное количество единиц техники в июне (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В июне российские захватчики потеряли рекордное количество личного состава, танков, боевых бронированных машин и автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По итогам первого месяца лета потери агрессора составили:

  • 33 713 оккупантов;
  • 352 танка;
  • 589 боевых бронированных машин (ББМ);
  • 1393 артиллерийские системы;
  • 22 единицы реактивных систем залпового огня (РСЗО);
  • 58 средств противовоздушной обороны (ПВО);
  • 3 самолета;
  • 997 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
  • 1758 единиц автомобильной техники;
  • 284 единиц специальной техники.

Актуальная ситуация на фронте

С начала суток 30 июня на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Силы обороны активно разрушают планы врага.

Россияне атакуют в направлении Торецка, но ситуация под контролем ВСУ.

По состоянию на утро воскресенья Вооруженные силы уничтожили 1140 захватчиков и 53 артсистемы.

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Генштаб ВСУ Война России против Украины
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