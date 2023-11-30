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Понад 30 країн на Раді міністрів ОБСЄ засудили агресію Росії

Скоп'є, Четвер 30 листопада 2023 15:11
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Понад 30 країн на Раді міністрів ОБСЄ засудили агресію Росії Фото: понад 30 країн на Раді міністрів ОБСЄ засудили агресію Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни-члени Європейського союзу та ще 9 інших держав на Раді міністрів ОБСЄ засудили російську агресію проти України, Молдови та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву делегації ЄС в ОБСЄ.

Декларацію підтримала не лише країни ЄС, але й Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Сан-Марино та Україна.

Вказані країни закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права та не перешкоджати роботі ОБСЄ.

"Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяву.

Також країни ЄС підтримують притягнення до відповідальності осіб, які причетні до порушень міжнародного права, зокрема, осіб на керівних посадах.

Європейські країни закликали Росію звільнити полонених та політичних в'язнів, людей, яких незаконно утримують на окупованих територіях України, включаючи трьох співробітників ОБСЄ.

Крім того, ЄС засудив російську агресію проти Грузії та Молдови та висловив країнам свою підтримку.

Зустріч міністрів ОБСЄ

Нагадаємо, 30 листопада та 1 грудня у Північній Македонії проходить засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ). На зустріч вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запросили міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

При цьому російського міністра бойкотують в ОБСЄ. На зустріч міністрів не прийшли глави МЗС України, країн Балтії, Польщі, головний дипломат ЄС, а частина міністрів вийшли під час його спічу.

Головне про зустріч міністрів ОБСЄ та демарш України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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