"Leave me alone". Лаврова бойкотують в ОБСЄ, він намагається огризатися

Що сказав Лавров

Так, під час виступу на засіданні ОБСЄ в Скоп'є (Північна Македонія) Лавров почав виголошувати різного роду російські наративи. Зокрема, він звинуватив держави НАТО та Євросоюзу, що вони нібито "своїми руками зруйнували військово-політичний вимір ОБСЄ".

Також він сказав, що ОБСЄ нібито "перебуває на межі прірви". Також він і згадав про санкції, які були введенні проти РФ за її агресію проти України.

"США та Європа ввели проти Росії тисячі санкцій і поставили хрест на широкій практичній кооперації між Сходом та Заходом", - викинув глава МЗС РФ.

Бойкот Лаврова

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав зауваження російського міністра оманливими та підкреслив, що "ми не погодимося на спробу Росії розділити Європу на сфери впливу".

"Дії Росії є порушенням заснованого на правилах міжнародного порядку, а спроби Росії звинуватити інших у власному виборі є прозорими", - заявив Расмуссен та акцентував своє розчарування в Росії.

Також деякі високопосадовці вирішили покинути засідання ОБСЄ на час, поки виступав міністр закордонних справ Росії. Зокрема, бойкотувати Лаврова вирішив, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Своєю чергою Лавров істерично попросив: "дайте мені спокій".

"Can you leave me alone please? Thank you", - сказав глава МЗС РФ англійською.

Засідання ОБСЄ та скандал через присутність Росії

Нагадаємо, що сьогодні-завтра у Північній Македонії у Скоп’є пройде засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Навколо заходу спалахнув скандал після того, як стало відомо, що Болгарія тимчасово відкрила повітряний простір для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, що дозволило йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ.

Зауважимо, що через участь РФ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в знак протесту, вирішив бойкотувати захід. Також з такою позицією виступили глави МЗС Естонії, Латвії та Литви.

При цьому державний секретар США Ентоні Блінкен вже заявив, що візьме участь у засіданні ОБСЄ у Скоп'є, проте з Лавровим не зустрічатиметься. Своєю чергою головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель проігнорував міністерське засідання, хоча й раніше стверджував, що буде присутнім.

