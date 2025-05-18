РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, зафіксовано пошкодження

В ніч на 18 травня російські окупанти намагались атакувати Київську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування, загибла та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника.

"Нажаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Калашник уточнив, що внаслідок атаки сталося часткове руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

"У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу", - написав глава Київської ОВА

Він додав, що більш детальна інформація буде згодом