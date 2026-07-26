Понад 250 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі у Франції та Іспанії

Масштаб евакуації

Із центральної Іспанії евакуювали близько 70 тисяч людей, а з Франції втекли 197 тисяч, зокрема десятки тисяч із міста Бордо, відомого своїм виноробним регіоном.

Іспанія оголосила загальнонаціональну надзвичайну ситуацію - вперше в історії країни через лісову пожежу. Евакуацію у Франції міністр внутрішніх справ назвав "імовірно, найбільшою" мирного часу за всю історію країни.

Як розвивається ситуація

Сотні пожежників намагаються стримати вогонь, який підживлюють тривалі хвилі спеки та кліматична криза, однак поки безуспішно. В Іспанії сильний вітер посилює пожежі, а у пʼятницю дві з трьох займань злились в одне.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що для боротьби з пожежами в регіоні Жиронда на південному заході країни залучили військовий вантажний літак Airbus A400M Atlas на додачу до 18 інших повітряних суден.

Французький уряд також направив на боротьбу з вогнем 1500 військових та терміново доставив 1,5 мільйона захисних масок. Пожежники копають траншеї та застосовують ретарданти, оскільки прогнозували, що вітер посуне вогонь ближче до Бордо - на момент повідомлення пожежі були за 20 миль на захід від міста.

Евакуація мешканців Бордо

Французька влада наказала евакуюватись усім, хто перебуває на шляху вогню, зокрема мешканцям західних передмість Бордо. Поліція обходила будинки, повідомляючи людям про необхідність виїхати.

Деяким людям у Франції довелось рятуватись на човнах, коли вогонь наблизився до прибережних містечок.

Заяви посадовців

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що пожежа в Жиронді настільки потужна, що почала генерувати власний вітер.

"Пожежі, що вражають нашу країну, досягли рівня, якого ще ніколи не бачили. Наш пріоритет зрозумілий: захист людських життів", - написав він у X, закликавши людей негайно виконувати накази про евакуацію.

Міністерка охорони здоров'я Іспанії порадила мешканцям Мадрида не виходити на вулицю через погану якість повітря.

"Уникайте фізичної активності та перебування на вулиці. Якщо виходите, а є дим чи попіл, використовуйте маску", - написала Моніка Гарсія в X.

Перша жертва

У суботу ввечері МВС Іспанії повідомило, що чоловік загинув під час пожежі в Манісесі, у Валенсії - його знайшли в автомобілі в яру. Ця пожежа є окремим інцидентом, не повʼязаним із масштабними пожежами на захід від Мадрида, де досі не повідомляли про жертв.

Масштаб знищеного лісу

Тривалі хвилі спеки в Європі висушили ліси, перетворивши їх на легкозаймистий матеріал. За словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, цього року в країні вже згоріло 130 000 гектарів лісу - приблизно на третину більше за річний середній показник.

У Франції вогонь знищив понад 98 000 гектарів, що міністр внутрішніх справ назвав "історичним рекордом".

Прогноз погоди та допомога від інших країн

Санчес зазначив, що прохолодніша погода в суботу дала пожежникам "вікно можливостей" для стримування вогню, хоча наступні години залишаються складними через непередбачуваність вітру.

Іншим країнам, що допомагають гасити пожежі, стали Хорватія, Чехія, Греція, Італія, Нідерланди, Португалія та Словаччина, які відправили допомогу та літаки для скидання води до Франції та Іспанії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла ще більше допомоги.

"Європа стоїть поруч із Францією та Іспанією перед обличчям руйнівних лісових пожеж. Пʼять літаків і два гелікоптери рятувального флоту вже розгорнуті у Франції, а чотири літаки прибувають до Іспанії сьогодні", - написала вона в X.