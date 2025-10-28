UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Понад 22 тисячі мешканців Києва отримали матдопомогу через руйнування житла від обстрілів РФ

Київ надав допомогу мешканцям через руйнування житла від обстрілів РФ (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З початку 2022 року в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам" матеріальну підтримку отримали понад 22 тисячі мешканців Києва, які опинилися у складних життєвих обставинах через руйнування або пошкодження житла внаслідок російських обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.

За її словами, з 2022 року 20 490 осіб отримали одноразову допомогу в розмірі 10 000 грн. Ще 1 009 осіб отримали 40 000 грн на термінове тимчасове відселення через руйнування чи пошкодження житла. Окрім того, 584 мешканці столиці отримують щомісячну допомогу в розмірі 20 000 грн, оскільки не можуть тривалий час проживати у зруйнованому або пошкодженому будинку.

"Загальний обсяг виплат у межах програми становить понад 260 млн грн", - повідомила заступниця Кличка.

Вона наголосила, що Київ не тільки надає фінансову допомогу, а й оперативно реагує на потреби постраждалих мешканців столиці.

Програма "Турбота. Назустріч киянам" передбачає не лише фінансову підтримку, а й оперативне реагування на потреби мешканців, які зазнали втрат через війну, зазначила Марина Хонда.

"За кожною виплатою стоїть людська історія - зруйнований дім, втрачені речі, пережитий страх. Тому важливо, щоб допомога була не лише фінансовою. Наші фахівці з районних управлінь соціальної та ветеранської політики виїжджають на місця влучань, підтримують і консультують людей, допомагають оформити заяви на отримання матеріальної допомоги", - підкреслила заступниця голови КМДА.

Як отримати допомогу

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно підготувати пакет документів, ознайомитись із яким можна за посиланням:

https://minio.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/26/2025/06/26/Nakaz_264.pdf

Зокрема, заяви на отримання грошової компенсації у розмірі 20 000 грн подаються через Центри надання адміністративних послуг міста Києва.

Заяви на виплату 10 000 грн та 40 000 грн приймають районні державні адміністрації.

