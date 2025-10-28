Более 22 тысяч жителей Киева получили матпомощь из-за разрушения жилья от обстрелов РФ

По ее словам, с 2022 года 20 490 человек получили единовременную помощь в размере 10 000 грн. Еще 1 009 человек получили 40 000 грн на срочное временное отселение из-за разрушения или повреждения жилья. Кроме того, 584 жителя столицы получают ежемесячное пособие в размере 20 000 грн, поскольку не могут длительное время проживать в разрушенном или поврежденном доме.

"Общий объем выплат в рамках программы составляет более 260 млн грн", - сообщила заместитель Кличко.

Она подчеркнула, что Киев не только оказывает финансовую помощь, но и оперативно реагирует на нужды пострадавших жителей столицы.

Программа "Забота. Навстречу киевлянам" предусматривает не только финансовую поддержку, но и оперативное реагирование на нужды жителей, понесших потери из-за войны, отметила Марина Хонда.

"За каждой выплатой стоит человеческая история - разрушенный дом, потерянные вещи, пережитый страх. Поэтому важно, чтобы помощь была не только финансовой. Наши специалисты из районных управлений социальной и ветеранской политики выезжают на места прилетов, поддерживают и консультируют людей, помогают оформить заявления на получение материальной помощи", - подчеркнула заместитель председателя КГГА.

Как получить помощь

Чтобы получить материальную помощь, нужно подготовить пакет документов, ознакомиться с которым можно по ссылке:

https://minio.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/26/2025/06/26/Nakaz_264.pdf

В частности, заявления на получение денежной компенсации в размере 20 000 грн подаются через Центры предоставления административных услуг горорда Киева.

Заявления на выплаты 10 000 грн и 40 000 грн принимают районные государственные администрации.