ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 200 тисяч людей захворіло, є летальні випадки. Які хвороби ширяться в Україні

Середа 16 жовтня 2024 15:37
UA EN RU
Понад 200 тисяч людей захворіло, є летальні випадки. Які хвороби ширяться в Україні Фото: лікар (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У жовтні в Україні стартував епідемічний сезон, що спричинило значне зростання випадків захворювань на респіраторно-вірусні інфекції, включно з ГРВІ, грипом та COVID-19. За два тижні цього місяця було виявлено понад 200 тисяч випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними з 30 вересня по 13 жовтня, медики зареєстрували 233 059 нових випадків захворювань. При цьому, за перший тиждень кількість хворих сягнула 114 487 осіб, майже 60% з яких - діти.

Другий тиждень жовтня продовжив негативну динаміку, з 118 572 новими випадками, серед яких 73 396 - діти віком до 17 років.

Були зареєстровані летальні випадки від ускладнень COVID-19 серед дорослих. За два тижні померло 17 громадян. Важливо зазначити, що померлі не мали щеплень від коронавірусу.

Медики нагадують, що вакцинація залишається найефективнішим методом профілактики COVID-19 та грипу, особливо для людей із груп ризику.

"Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Проте щеплення від цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом", - пояснили в міністерстві.

В Україні доступні безоплатні щеплення омікрон-специфічними вакцинами Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зазначається, що зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.

Додамо, що у Києві також зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 серед дітей шкільного віку.

РБК-Україна пояснювало, що не варто робити після вакцинації й чи можна мочити місце ін'єкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГРВІ COVID Грип
NEWS
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам